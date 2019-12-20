Электричество отключили в девяти населенных пунктах Подмосковья

Фото: www.50.mchs.gov.ru

В девяти населенных пунктах Подмосковья отключили электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Без электричества остались деревни Аксеново, Еремино, Маврино, Костыши, Горбуны, Шевелкино, Мишнево, Протасово и Булаково в городском округе Щелково.

Для работ по восстановлению электроснабжения привлекли 45 человек и 14 единиц техники. Ожидается, что электричество вернется в дома в пятницу, 20 декабря.

Ранее электроснабжение нескольких домов в столичном районе Выхино-Жулебино отключили после замыкания на трансформаторной подстанции.