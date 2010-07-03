На Украине сообщили об отказе от закупок электроэнергии у России

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Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко написал в Facebook, что власти приняли решение отказаться от закупок электроэнергии у России.

Политик добавил, что пока неизвестно, как решение будет реализовано. Он предположил, что это можно сделать через изменения закона или постановлением правительства.

Кроме того, Ляшко выразил мнение, что из-за "российской экспансии" на украинский энергетический рынок страна потеряла несколько миллиардов гривен, передает RT.

Киев принял решение об отказе от закупок электроэнергии из России в 2015 году. Импорт возобновили в сентябре 2019 года по двусторонним договорам с Белоруссией.

В октябре председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус предложил ввести специальную пошлину на импорт электроэнергии из России.