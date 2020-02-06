Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В многоэтажном доме на юго-востоке столицы произошел пожар, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Сообщение о возгорании в доме на улице Маршала Кожедуба поступило на пульт диспетчера оперативных служб в 15:28. Пожар разгорелся на площади 10 квадратных метров.

"В ходе тушения пожара были спасены шесть человек с помощью капюшонов "Феникс". В результате пожара погиб один человек", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Ранее сообщалось, что в деревне Лобаново под Истрой загорелся ангар. Инцидент произошел 5 февраля. Огонь охватил постройку площадью тысяча квадратных метров. В результате возгорания погиб один человек.

