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Происшествия

15:36

Шесть человек спасли из пожара в доме на северо-востоке Москвы

происшествия город пожар

Фото: ГУ МЧС России по г. Москве

В доме на северо-востоке Москвы произошел пожар. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного главка МЧС.

Инцидент случился на улице Плещеева. Огонь распространился на 8 этаже 16-этажного здания. Из окон квартиры вырывались языки пламени, существовала угроза распространения огня.

Прибывшие на место происшествия пожарные заметили на балконе трех человек, просящих о помощи. Их и еще троих жителей дома вывели из горящего здания.

"На горящем этаже спасено 6 человек, с вышележащих выведено 20 человек, из них 2 детей", – говорится в сообщении. Один человек пострадал, он был передан медикам.

В настоящее время возгорание удалось ликвидировать на площади 40 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 25 человек и 7 единиц техники.

Ранее четырех человек спасли при пожаре в районе Южнопортовом. Возгорание произошло в квартире по адресу улица Петра Романова, дом 9. Общая площадь распространения огня составила 15 квадратных метров.

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