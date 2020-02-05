Ангар загорелся в деревне Лобаново под Истрой

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

В подмосковной Истре произошел пожар в ангаре. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент случился в деревне Лобаново. Постройка загорелась на площади 1 тысяча квадратных метров.

"Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности", – говорится в сообщении.

В настоящее время неизвестно, что именно хранится в ангаре. Его принадлежность выясняется. Также устанавливается информация о пострадавших.

Ранее стало известно о возгорании в здании спортивной школы на северо-западе Москвы. Оттуда были эвакуированы 170 человек. Данных о пострадавших не поступало.