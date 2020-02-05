Погибший обнаружен в загоревшемся ангаре в деревне Лобаново под Истрой

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Погибший найден в загоревшемся металлическом ангаре в деревне Лобаново под Истрой. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по области.

Отмечается, что в 22:30 огонь был полностью потушен.

"При пожаре в деревне Лобаново в металлическом одноэтажном ангаре погиб один человек", – подтвердили в пресс-службе.

Известно, что общая площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. При этом пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

О том, что хранилось в ангаре, пока не сообщается.

Ранее 6 человек спасли из пожара в доме на северо-востоке Москвы. Возгорание случилось в квартире многоэтажки на улице Плещеева.