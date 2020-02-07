Двух человек спасли из пожара в квартире в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Двух человек спасли из огня в жилом доме, расположенном в районе Южное Бутово. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В квартире на четвертом этаже по адресу улица Южнобутовская, дом 80, произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания два человека спасены из горящей квартиры", – заявили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве.

Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Спасатели уточнили, что погорельцев осматривают медики.

Ранее в Москве арестовали обвиняемого в поджоге здания Никулинского районного суда. За решеткой Руслан Ибрагимов будет до 6 апреля. Меру пресечения избрали, не принимая во внимание ходатайство о домашнем аресте.

Накануне один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы, на улице Маршала Кожедуба. Шесть человек удалось спасти.

