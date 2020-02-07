Обвиняемого в поджоге здания Никулинского суда арестовали до апреля

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Уроженца Уфы Руслана Ибрагимова, задержанного по подозрению в поджоге здания Никулинского районного суда Москвы, арестовали до 6 апреля. Вопрос о мере пресечения решался в Пресненском суде, сообщает ТАСС.

"Суд постановил, что ходатайство следствия о заключении Ибрагимова под стражу составлено в соответствии с требованиями закона, и избрал меру пресечения обвиняемому", – подчеркнула судья Елена Абрамова.

Ранее мужчина полностью признал свою вину. Он заявил о намерении сотрудничать со следствием, а его адвокат обращался к суду с просьбой на данном основании оставить Ибрагимова под домашним арестом.

Подозреваемого в поджоге кабинета на первом этаже здания Никулинского суда задержали в четверг, 6 февраля. Сообщалось, что огонь не нанес ущерба документам и самому помещению. На данный момент полицейские разыскивают предполагаемого заказчика преступления.

