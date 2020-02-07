Заказчик поджога Никулинского суда Москвы объявлен в розыск

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Следователи задержали двух соучастников поджога кабинета Никулинского районного суда Москвы. На данный момент в розыск объявлен заказчик преступления. Об этом сообщает RT.

"Двое мужчин 1993 и 1979 года рождения задержаны. Непосредственный заказчик объявлен в розыск", – заявили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Москве.

В ведомстве подчеркнули, что причастных к поджогу установили в кратчайшие сроки. Им было предъявлено обвинение по статьям "Воспрепятствование осуществлению правосудия" и "Умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений".

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 февраля. По версии следствия, неизвестные злоумышленники подожгли кабинет на первом этаже здания суда. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и потушили пожар. Работа суда не была нарушена.

