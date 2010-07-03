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Происшествия

12:46

Бывшего тверского чиновника посадили на четыре года за поджог автомобиля

суды криминал происшествия

Фото: телеграм-канал "112"

Столичный суд приговорил экс-министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста и троих его подельников к срокам до 4,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Суд Москвы признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Виктора Шафороста и троих его соучастников признали виновными по статьям о воспрепятствовании производству предварительного расследования (часть 2 статьи 294 УК РФ) и умышленном уничтожении, совершенном из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК РФ).

Самого Шафороста приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальным участникам дали от трех до 4,5 года тюремного заключения в колонии общего и строгого режима.

Следствие выяснило, что в марте прошлого года Шафорост вместе с соучастниками умышленно сожгли автомобиль Toyota Highlander – вещественное доказательство по уголовному делу – недалеко от жилого в Харьковском проезде на юге Москвы. Ущерб владельца автомобиля превысил миллион рублей.

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