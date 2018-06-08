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Происшествия

08 июня 2018, 14:33

Следствие просит арестовать министра за поджог автомобиля в Москве

происшествия

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет России ходатайствует об аресте министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста и его сообщников, которые подозреваются в поджоге автомобиля в столице 19 марта, передает РИА Новости.

По версии следствия, подозреваемые у дома по Харьковскому проезду в Москве подожгли автомобиль Toyota Highlander, причинив ущерб более миллиона рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Виктор Шафорост занимает пост министра по обеспечению контрольных функций Тверской области с апреля 2016 года. До этого он работал в правоохранительных органах.

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