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Общество

11:37

В деле серийного отравителя в Москве появился новый эпизод

суды город общество

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В уголовном деле серийного отравителя Мурата Сабанова появился новый эпизод о хищении более 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в столичной полиции.

По данным следствия, инцидент произошел в середине июня в районе метро "Чистые пруды". Потерпевший выпил газировки, которую ему предложил подозреваемый, а когда пришел в себя, то обнаружил пропажу кошелька, паспорта и более 40 тысяч рублей.

Напомним, 26 июня Таганский суд Москвы арестовал предполагаемого серийного отравителя − безработного уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова.

Предполагается, что он угощал своих жертв безалкогольными напитками с психотропными веществами, а когда люди теряли сознание, грабил их. Злоумышленник действовал в центре столицы, в основном в Басманном районе. При обыске в квартире, где жил злоумышленник, полицейские изъяли феназепам, клозапин и трамадол. Возбуждено семь уголовных дел по статьям "Кража", "Грабеж" и "Разбой".

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