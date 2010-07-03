Начальник ОВД по Басманному району уволен после проверки

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Начальника отдела МВД по Басманному району столицы Сергея Васильева уволили по результатам служебной проверки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по столице.

Источник в полиции сообщил, что это связано с делом предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова, которого изначально отпустили под подписку о невыезде. Сейчас доследованную проверку в отношении полицейских проводит Следственный комитет.

26 июня Таганский суд Москвы арестовал предполагаемого серийного отравителя − безработного уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова.

По версии следствия, он угощал своих жертв безалкогольными напитками с психотропными веществами, а когда люди теряли сознание, то грабил их. Он действовал в центре столицы, в основном в Басманном районе.

При обыске в квартире, где жил злоумышленник, полицейские изъяли феназепам, клозапин и трамадол. Возбуждено семь уголовных дел по статьям "Кража", "Грабеж" и "Разбой".

Сабанов признал вину только в краже. Ущерб от действий злоумышленника превысил 140 тысяч рублей. Он также может быть причастен и к преступлениям против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности полицейских, которые занимались расследованием деятельности Сабанова.