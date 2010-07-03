Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности полицейских, которые занимались расследованием деятельности серийного отравителя Мурата Сабанова. Об этом сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками отдела МВД по Басманному району позволило отравителю совершать преступления. Представитель прокуратуры подчеркнула, что полицейские должны принимать все необходимые меры "по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений при наличии информации о серийных, однотипных нападениях на граждан с использованием отравляющих веществ".
Как уточнила Нефедова, материалы проверки направят в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании полицейских за халатность.
26 июня Таганский суд Москвы арестовал предполагаемого серийного отравителя − безработного уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова до 25 августа.
Как считают следователи, Сабанов угощал своих жертв безалкогольными напитками с психотропными веществами, а когда люди теряли сознание, грабил их. Он действовал в центре столицы, преимущественно на территории Басманного района. При обыске в квартире, где жил злоумышленник, полицейские изъяли феназепам, клозапин и трамадол. Установлены имена 11 жертв отравителя. Возбуждено семь уголовных дел по статьям "Кража", "Грабеж" и "Разбой". Сабанов признал вину только в краже.
В процессе разбирательства выяснилось, что Сабанов может быть причастен и к преступлениям против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.
Московский отравитель пробудет под стражей до 25 августа
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.