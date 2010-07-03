Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших отравителя

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности полицейских, которые занимались расследованием деятельности серийного отравителя Мурата Сабанова. Об этом сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками отдела МВД по Басманному району позволило отравителю совершать преступления. Представитель прокуратуры подчеркнула, что полицейские должны принимать все необходимые меры "по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений при наличии информации о серийных, однотипных нападениях на граждан с использованием отравляющих веществ".

Как уточнила Нефедова, материалы проверки направят в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании полицейских за халатность.

26 июня Таганский суд Москвы арестовал предполагаемого серийного отравителя − безработного уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова до 25 августа.

Как считают следователи, Сабанов угощал своих жертв безалкогольными напитками с психотропными веществами, а когда люди теряли сознание, грабил их. Он действовал в центре столицы, преимущественно на территории Басманного района. При обыске в квартире, где жил злоумышленник, полицейские изъяли феназепам, клозапин и трамадол. Установлены имена 11 жертв отравителя. Возбуждено семь уголовных дел по статьям "Кража", "Грабеж" и "Разбой". Сабанов признал вину только в краже.

В процессе разбирательства выяснилось, что Сабанов может быть причастен и к преступлениям против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.