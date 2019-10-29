Мошенники присвоили 15 квартир в Москве по поддельным завещаниям

Полиция поймала орудовавших в регионе более 10 лет "черных риелторов"

В столице полиция задержала мошенников, которые на протяжении 10 лет занимались присвоением чужих квартир по поддельным завещаниям. Об этом сообщается на сайте МВД.

По имеющейся информации, группа лиц разработала мошенническую схему, по которой в архивы реестровых книг вносились фиктивные данные об оформленных заранее завещаниях. Затем незаконные наследники оформляли право собственности. Квартиры могли продаваться по несколько раз, а затем попадали в руки добросовестных покупателей.

Некоторую часть объектов недвижимости злоумышленники оставляли себе. По словам представителя МВД России Ирины Волк, в схеме могли быть задействованы нотариус и его помощники.

Следствием устанавливается законность вывоза и хранения нотариальных архивов в загородном частном доме одного из должностных лиц.

По фактам происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Об организованном группой лиц мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение".

Операция по задержанию участников мошеннической схемы происходила одновременно в нескольких местах. Лидер группировки забаррикадировался в квартире, где попытался уничтожить поддельные документы.

"В ходе 17 обысков, проведенных в местах проживания фигурантов, а также в нотариальных конторах и архивах, изъяты денежные средства в размере более 2,5 миллиона рублей, более 30 мобильных телефонов, компьютеры, документы, реестровые книги и наследственные дела, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", – сообщила официальный представитель МВД.

Уточняется, что пятерым задержанным уже предъявили обвинение. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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