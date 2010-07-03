Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову по делу о мошенничестве и отмывании средств, передает ТАСС.

Ходатайство следствия удовлетворено, так что он останется под стражей до 25 января 2020 года.

В суде экс-министр рассказал, его сыну пришлось уехать в США, поскольку ребенка угрожали забрать из семьи органы опеки. Он пожаловался, что не может платить алименты бывшей жене из-за ареста активов. Свидания с родственниками и гражданской женой, а также звонки, по словам Абызова, не разрешаются.

В сентябре экс-министру предъявили обвинение в легализации 32,5 миллиарда рублей. С марта он находится под арестом из-за расследования другого уголовного дела – о мошенничестве и создании преступного сообщества.

По данным следствия, преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Высокопоставленный чиновник с партнерами якобы продал ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм. Вину он отрицает.

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С 1993 года Абызов занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса.

В 2011 году он стал инициатором создания и координировал работу общественного комитета сторонников президента РФ Дмитрия Медведева. С 18 января по май 2012 года являлся советником президента РФ. А в мае 2012 года стал министром РФ по координации деятельности "Открытого правительства". Но в мае 2018 года Абызов лишился поста министра в связи с упразднением должности.

На 2018 год состояние бывшего министра достигало 600 миллионов долларов. Он занял 162-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2018".