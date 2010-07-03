СК разберется в обмане российской паралимпийки на 5 млн рублей

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

СК проверит информацию о том, что частный предприниматель, занимающийся продажей протезов, выманил у волейболистки паралимпийской сборной России пять миллионов рублей.

На сайте ведомства говорится, что бизнесмен уговорил спортсменку взять кредит на покупку бионических протезов.

"После получения денег мужчина пропал и перестал отвечать на звонки. Проводятся необходимые проверочные мероприятия", – рассказали следователи.

Пострадавшая – чемпионка мира-2018, бронзовый призер ЧМ-2014, чемпионка Европы-2019, восьмикратная чемпионка России по волейболу сидя.

Ранее сообщалось, что неизвестный похитил 4,1 миллиона рублей у механика Московского протезно-ортопедического предприятия. За эти деньги он обещал отремонтировать протез. Подозреваемого задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

