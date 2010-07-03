СК проверит данные о мошенничестве с квартирой инвалида в Москве

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В СК проверяют данные о возможном мошенничестве с квартирой мужчины-инвалида в столице. Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.

"Проводится доследственная проверка о возможном мошенничестве с квартирой мужчины с ограниченными возможностями. В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам", – рассказали в ведомстве.

В эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о страдающем ДЦП жителе столицы, который может оказаться на улице. Когда умерла его мать, у мужчины никого не осталось. Соседка взяла на себя обязательства ухаживать за больным – она готовила, делала уборку, ходила в магазин за продуктами, а взамен попросила подписать некоторые документы.

После того, как мужчина поставил подпись, соседка перестала оказывать какую-либо обещанную помощь, а также подселила к нему постороннего человека.

Ранее проверку проводили сотрудники полиции и прокуратуры Люблинского района столицы.

