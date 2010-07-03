СК проверяет информацию о мошенничестве с квартирой женщины и ее дочерей

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи начали проверку информации СМИ о возможном мошенничестве с квартирой на севере города, сообщает Агентство "Москва".

По данным одного из телеканалов, женщину и ее двух несовершеннолетних дочерей выселили из квартиры из-за невыплаты денег микрофинансовой организации по договору займа.

Сама пострадавшая рассказывает, что перевела долг организации на указанный в договоре счет, однако фирма изменила реквизиты и ее платеж не поступил.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила, что в рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.