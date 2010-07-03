Мошенники похитили 1,5 млн рублей у пенсионерки в Москве

Пенсионерку в столице обокрали на 1,5 миллиона рублей. К ней пришли две незнакомые женщины, которые представились медработниками и предложили обменять старые деньги на новые.
Инцидент произошел на улице 2-й Квесисской. За помощью к полицейским обратилась женщина 1939 года рождения.
"Неизвестные ввели потерпевшую в заблуждение и, воспользовавшись ее невнимательностью, похитили из квартиры деньги и ювелирные изделия", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ГУ МВД. Возбуждено уголовное дело.
Ранее полиция задержала в Подмосковье женщину и мужчину, которых подозревают в мошенничестве на сумму около одного миллиона рублей. Они сообщали пенсионерам, что в обращение поступают новые банкноты, в связи с чем предлагали поменять деньги, а взамен отдавала купюры "банка приколов".
Еще один подобный инцидент произошел в начале июля. Столичные полицейские задержали 25-летнюю приезжую из ближнего зарубежья по подозрению в мошенничестве. В полицию обратился 89-летний житель Чертаново Северное. Он пояснил, что к нему в квартиру пришла женщина, которая представилась социальным работником. Она сообщила потерпевшему о якобы новой денежной реформе. Пенсионер согласился передал ей свои сбережения в сумме 775 тысяч рублей.
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