Женщина, которую подожгли в магазине Соликамска, находится в реанимации

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Криминальная Россия"

Жительница Пермского края, которую подожгли в магазине Соликамска, находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

"Состояние женщины тяжелое, сейчас она находится в реанимации краевой больницы имени Вагнера в городе Березники. Женщина получила ожоги 35% тела", – рассказали в больнице.

Как сообщалось ранее, в телеграм-канале "Плохие новости" было опубликовано видео с камеры наблюдения в магазине. На кадрах видно, как в помещение входит мужчина, затем сразу же убегает, а за ним бежит человек, охваченный огнем.

По материалам телеграм-канала, происшествие случилось в городе Соликамске Пермского края.

Сообщается, что неизвестный мужчина облил кассира магазина горючей жидкостью и поджег.

Представители следственного управления СКР по Пермскому краю заявили, что об обстоятельствах случившегося проинформируют общественность после соответствующей проверки.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья получил пожизненный срок за поджог квартиры с семьей. В огне погибли три взрослых человека, троих детей удалось спасти.