Каковы возможные причины пожара в Волоколамском районе

В ночь на 7 октября в Подмосковье в одной из квартир произошел пожар. В результате происшествия погибли четыре ребенка и один взрослый, еще три человека пострадали. Рассказываем, что известно о трагедии на данный момент.

Страшная трагедия

Фото: Москва 24

Пожар произошел ночью 7 октября на первом этаже дома на Лазурной улице в поселке Чисмена – он находится в Волоколамском городском округе Подмосковья. Погибли четверо детей в возрасте от года до пяти лет, а также 30-летняя женщина. Еще три ребенка пострадали: они были госпитализированы в удовлетворительном состоянии, по данным министерства здравоохранения Московской области. Также отмечается, что еще двое взрослых от госпитализации отказались. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На момент возгорания в доме находились 17 человек.



пресс-служба министерства здравоохранения Московской области Пятеро пострадали: трое детей в удовлетворительном состоянии госпитализированы в детское отделение Волоколамской больницы, находятся под наблюдением специалистов. Двое взрослых от госпитализации отказались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей. По данным следователей, в загоревшейся квартире находились шестеро детей и дедушка. Пожилой мужчина успел вывести троих из них на улицу, остальные выбраться не смогли. Огонь стал распространяться выше. Из квартиры на третьем этаже на лестничную площадку выбежала женщина с ребенком, но спастись не удалось: они задохнулись.

Окружная прокуратура начала проверку из-за пожара. По предварительным данным, причинами ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание в электропроводке, но также рассматриваются и другие версии.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что причиной пожара мог стать матрас, который случайно поджег один из детей, проживавших в квартире на первом этаже.

"Детям показалось, что им удалось потушить матрас. Но когда они легли спать, он разгорелся, и начался пожар. Семья, в которой погибли дети, считается неблагополучной. В момент пожара ребята фактически были одни. Мамы дома не было, она ушла к знакомым в соседний дом. Дедушка находился в состоянии алкогольного опьянения", – пояснили в правоохранительных органах.

Другой близкий к следствию источник сообщил, что пожар мог случиться из-за "подожженной бутылки".

"Дедушка смотрел телевизор. В другой комнате кто-то из детей поджег бутылку. Вспыхнул ковер, который стали тушить дети. В какой-то момент ребята позвали на помощь дедушку, но он сказал, что занят и смотрит футбол. Когда он опомнился, квартира была охвачена пламенем. Мужчина успел спасти только троих внуков", – рассказал источник.

Существует также версия, согласно которой во время пожара дедушки и вовсе не было рядом с детьми: он отправился к знакомым, оставив внуков без присмотра.

По словам очевидца ЧП Нины Мащенко, в квартире, где начался пожар, действительно проживала неблагополучная семья. Об этом она рассказала телеканалу Москва 24.





Нина Мащенко очевидец Мама, шесть детей, ее в это время дома не было. Но был ее папа – неадекватный товарищ, был пьяный. Как он сам говорит, в 11 часов загорелся матрац, он его потушил вроде и они легли спать. Потом в начале третьего ночи началась паника, крик.

Отец детей, предположительно, недавно погиб, а мама, по словам соседей, нигде не работала и любила выпить.

"Но она не алкашка и за детьми смотрела. Они всегда хорошо одеты были и накормлены", – говорит соседка семьи Марина Клюваева.

Еще одна свидетельница пожара рассказала телеканалу Москва 24, что пожарные после вызова якобы ехали около 30 минут. Кроме того, по ее словам, спасатели прибыли на машине без лестницы, им "пришлось спасать людей с помощью деревянных лестниц".