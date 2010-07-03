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Москва 24

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06:51

Один человек пострадал при пожаре в Волоколамском городском округе

происшествия пожар город

06:51

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Волоколамском городском округе пожар охватил один из частных домов. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-центр ГУ МЧС РФ по Московской области.

"Поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Волоколамский городской округ, деревня Путятино, садоводческое некоммерческое товарищество "Текстильщик", участок 249", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что при возгорании один человек пострадал. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В пресс-службе проинформировали, что саспателям удалось ликвидировать возникшее возгорание. Для тушения пожара были привлечены 7 человек и 2 единицы техники.

Ранее появились сообщения о задымлении в здании МИД РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Очаг, вызванный коротким замыканием, был локализован.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место спустя 4 минуты. В связи с происшествием министерство иностранных дел России выразило МЧС благодарность за оперативное реагирование на вызов.

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