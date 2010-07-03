МИД РФ поблагодарило МЧС за оперативное реагирование на вызов

Министерство иностранных дел РФ выразило благодарность МЧС за быстрое реагирование на произошедшее задымление в центральном здании ведомства. Об этом стало известно из записи МИД на официальной странице в Twitter.
"Завершилось все благополучно: очаг, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет. Большое спасибо МЧС за оперативность!", – поблагодарили в дипломатическом ведомстве.
По последним данным, сообщение о задымлении в здании МИД РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве поступило в 22:19 по московскому времени. В течение четырех минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Они проверили помещение и сообщили, что возгорания обнаружено не было.
Отмечается, что в результате происшествия пострадавших и погибших нет.
Ранее пожарным удалось установить причину пожара. Сообщалось, что задымление обнаружили в ветиляционной шахте.
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