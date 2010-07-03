Пожарные проверяют информацию о возгорании в здании МИД РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Пожарные проверяют информацию о возгорании в здании российского МИД на Смоленской площади, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По данным telegram-каналов, задымление обнаружили в ветиляционной шахте высотки. На месте больше десятка машин спасательных служб.

В результате инцидента мог пострадать один человек.

Ранее возгорание произошло в хостеле на юго-востоке столицы. Загорелось постельное белье на площади 4 квадратных метров.

Инцидент произошел в доме 54 по улице Перерва. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули порядка 80 человек.