Более 150 детей эвакуировали из дома-интерната из-за задымления в Якутии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожарные эвакуировали из дома-интерната более 150 детей из-за задымления в якутском городе Нерюнгри. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

"На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление в подвальном помещении, из здания эвакуированы в соседний корпус 158 детей и 45 персонала", – проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что для эвакуации детей администрацией поселка были выделены автобусы.

"Погибших, пострадавших нет", – резюмировали в пресс-службе.

По имеющимся данным, сигнал о задымлении в подвале республиканского дома-интерната поступил сегодня. Учреждение располагается в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района.

Ранее несколько человек пострадали при пожаре в Раменском. Возгорание произошло в одном из частных домов.