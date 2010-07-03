Возгорание произошло на ракетном катере в Севастополе

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В Севастополе на 13-м судоремонтном заводе загорелся ракетный катер Черноморского флота "Шуя", сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что задымление оперативно удалили. Ущерб катеру не причинен, пострадавших также нет.

Катер без вооружения и экипажа проходит плановый ремонт.

Ранее в порту Ульсан в Южной Корее загорелся корабль с российскими моряками на борту. Взрыв произошел когда грузовой корабль перевозил нефтепродукты с Каймановых островов.