Судно с украинским экипажем затонуло в Атлантике

В Атлантическом океане затонуло попавшее в шторм судно Bourbon Rhode с украинским экипажем, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление судовладельца.

Связь с судном потеряли еще 26 сентября. В это время оно находилось на расстоянии около 2,2 тысячи километров от острова Мартиника. В спасательной операции задействовали авиацию. Многие торговые суда изменили курс, чтобы помочь поискам.

По данным сайта The Maritime Executive, на борту судна находили 14 человек.

Ранее сообщалось, что корабль с российскими моряками на борту загорелся в порту Ульсан в Южной Кореи. Когда грузовой корабль перевозил нефтепродукты с Каймановых островов, там произошел взрыв, а за ним последовал пожар. Всего на борту было 25 человек – все они иностранцы. Помимо россиян, там были граждане Филиппин. Огонь распространился на другое судно, на борту которого находился 21 человек.

Российский траулер "Бухта Наездник", горевший почти сутки у причала норвежского города Тромсе, опрокинулся и лег на дно. Все 29 членов экипажа были эвакуированы, пострадавших, по данным судовладельца и МИД России, нет.

