Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

28 сентября, 22:08

Судно с украинским экипажем затонуло в Атлантике

за рубежом происшествия

28 сентября, 22:08

Поделиться в социальных сетях:

Фото: bourbonoffshore.com

В Атлантическом океане затонуло попавшее в шторм судно Bourbon Rhode с украинским экипажем, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление судовладельца.

Связь с судном потеряли еще 26 сентября. В это время оно находилось на расстоянии около 2,2 тысячи километров от острова Мартиника. В спасательной операции задействовали авиацию. Многие торговые суда изменили курс, чтобы помочь поискам.

По данным сайта The Maritime Executive, на борту судна находили 14 человек.

Ранее сообщалось, что корабль с российскими моряками на борту загорелся в порту Ульсан в Южной Кореи. Когда грузовой корабль перевозил нефтепродукты с Каймановых островов, там произошел взрыв, а за ним последовал пожар. Всего на борту было 25 человек – все они иностранцы. Помимо россиян, там были граждане Филиппин. Огонь распространился на другое судно, на борту которого находился 21 человек.

Российский траулер "Бухта Наездник", горевший почти сутки у причала норвежского города Тромсе, опрокинулся и лег на дно. Все 29 членов экипажа были эвакуированы, пострадавших, по данным судовладельца и МИД России, нет.

Читайте также

за рубежом происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика