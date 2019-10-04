Склад загорелся в Петербурге

Фото: vk.com/spb_today

Склад загорелся в промзоне Колпинского района на юго-востоке Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

"На момент прибытия первого пожарного подразделения, наблюдалось открытое горение. В 05:38 объявлен ранг пожара №2", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что возгорание охватило площадь в 3900 квадратных метров. Спустя некоторое время, ранг пожара был повышен до третьего.

В ведомстве отметили, что склады находятся в поселке Петро-Славянка по адресу Софийская улица, 96. В тушении пожара задействованы 64 человека и 17 единиц техники.

По предварительной информации, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. На место была направлена передвижная лаборатория.

Ранее возгорание произошло на ракетном катере в Севастополе. Уточняется, что задымление оперативно ликвидировали.