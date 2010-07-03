Люди пострадали при пожаре в квартире в Химках

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Несколько человек пострадали в результате пожара в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по области.

"Поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Химки, улица Кирова, дом 12. Есть пострадавшие", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что принятыми мерами пожар был ликвидирован. В тушении возгорания принимали участие 19 человек и 5 единиц техники.

Ранее пожар произошел в помещении архива на западе Москвы. В результате происшествия из здания эвакуировали около 40 человек.