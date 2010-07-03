В России потушили все лесные пожары

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Все лесные пожары в России ликвидированы. Об этом сообщила федеральная Авиалесоохрана.

"На 00:00 мск 30 сентября 2019 года на территории РФ действующих лесных пожаров нет", –цитирует сообщение ТАСС.

По информации службы, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 гектара.

Особый противопожарный режим действует в 31 субъекте России. Режим ЧС нигде не введен.

Лесные пожары охватили труднодоступные районы Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле.

По предварительным данным Рослесхоза, экономический ущерб от пожаров составил около семи миллиардов рублей.