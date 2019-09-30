Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в помещении архива на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, возгорание произошло на Большой Филевской улице в доме № 57, корпусе 1. Из здания эвакуировали около 40 человек.

Как сообщили в МЧС, в настоящий момент возгорание ликвидировано. Пожар возник на первом этаже двухэтажного административного здания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в подмосковном Королеве произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Еще один человек пострадал.

