Два человека погибли при пожаре в Королеве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В жилом доме в подмосковном Королеве произошел пожар, сообщает ТАСС. Несчастный случай унес жизни двух людей. Еще один человек пострадал.

Огонь вспыхнул ночью. Сейчас он полностью потушен. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее возгорание произошло на первом этаже одного из павильонов на Измайловском шоссе, 73ж. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.