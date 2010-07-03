Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

04:21

Пожар произошел на территории Измайловского кремля в Москве

происшествия пожар

04:21

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пожар возник в одном из зданий на территории Измайловского кремля на востоке Москвы.

Как рассказали Агентству "Москва" в экстренных службах, пострадали четыре человека. Возгорание произошло в одном из павильонов на Измайловском шоссе, 73ж.

Отмечается, что пожар возник на первом этаже здания, на верхних этажах которого находится хостел. Из горящего здания были эвакуированы 15 человек.

Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. В настоящий момент пожар потушен.

Ранее сообщалось, что пожар площадью 15 квадратных метров произошел в кафе на Алтуфьевском шоссе. Из здания эвакуировали около 50 человек.

Читайте также

происшествия пожар

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика