Пожар произошел на территории Измайловского кремля в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пожар возник в одном из зданий на территории Измайловского кремля на востоке Москвы.

Как рассказали Агентству "Москва" в экстренных службах, пострадали четыре человека. Возгорание произошло в одном из павильонов на Измайловском шоссе, 73ж.

Отмечается, что пожар возник на первом этаже здания, на верхних этажах которого находится хостел. Из горящего здания были эвакуированы 15 человек.

Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. В настоящий момент пожар потушен.

Ранее сообщалось, что пожар площадью 15 квадратных метров произошел в кафе на Алтуфьевском шоссе. Из здания эвакуировали около 50 человек.