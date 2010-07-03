Несколько человек пострадали при пожаре в Раменском

Фото: МЧС России/ТАСС

В Раменском загорелся один из частных домов. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Раменское, улица Толстого, дом 3а", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе МЧС заявили, что в результате возгорания пострадали несколько человек. Информации о погибших не поступало.

Отмечается, что в результате работы спасателей пожар был ликвидирован. Для тушения огня были задействованы 12 человек и 4 единицы техники.

Ранее пожар произошел в складских помещениях в Санкт-Петербурге. Возгорание охватило площадь в 3900 квадратных метров.