Частный дом загорелся в городском округе Мытищи

Пожар охватил один из частных домов в городском округе Мытищи. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.
"Поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Мытищи, деревне Пирогово. Есть пострадавшие", – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что на место происшествия была отправлена оперативная группа Мытищинского пожарно-спасательного гарнизона. Всего в тушении пожара были задействованы 20 человек и 5 единиц техники. На данный момент открытое горение удалось ликвидировать.
В свою очередь, по информации ТАСС, в результате пожара есть жертвы. Их личности пока не установлены.
"При ликвидации возгорания были обнаружены тела трех человек, один из них ребенок", – сообщил источник агентства.
Ранее сотрудникам МЧС удалось потушить пожар на складе на западе Москвы. Сообщалось, что возгорание произошло в одноэтажной складской пристройке к административно-производственному зданию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.