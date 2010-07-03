Частный дом загорелся в городском округе Мытищи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар охватил один из частных домов в городском округе Мытищи. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

"Поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Мытищи, деревне Пирогово. Есть пострадавшие", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на место происшествия была отправлена оперативная группа Мытищинского пожарно-спасательного гарнизона. Всего в тушении пожара были задействованы 20 человек и 5 единиц техники. На данный момент открытое горение удалось ликвидировать.

В свою очередь, по информации ТАСС, в результате пожара есть жертвы. Их личности пока не установлены.

"При ликвидации возгорания были обнаружены тела трех человек, один из них ребенок", – сообщил источник агентства.

Ранее сотрудникам МЧС удалось потушить пожар на складе на западе Москвы. Сообщалось, что возгорание произошло в одноэтажной складской пристройке к административно-производственному зданию.