Пожар на складе на западе Москвы потушен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пожар на складе на западе столицы ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Информация о возгорании поступила в 15:31. Подразделения выехали по адресу: улица Верейская, дом 29.

Выяснилось, что ЧП произошло в одноэтажной складской пристройке к административно-производственному зданию. Там загорелись тара и готовая продукция.

В 16:55 пожар локализовали на площади 50 квадратных метров, в 17:21 его ликвидировали. Данных о пострадавших не было.

Вечером 5 октября задымление заметили в здании МИД РФ на Смоленской площади. Причиной стало короткое замыкание. Пострадавших нет.