На западе Москвы локализовано возгорание склада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На западе Москвы горит складская пристройка на площади 50 квадратных метров. О происшествии сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

ЧП случилось по адресу: улица Верейская, дом № 29. "Происходит загорание тары и готовой продукции в одноэтажной складской пристройке к административно-производственному зданию", – уточнили в главке.

Пожар удалось локализовать. Информации о пострадавших нет.

Утром 6 октября в Волоколамском городском округе пожар охватил один из частных домов. Пожарным поступило сообщение о возгорании в деревне Путятино, садоводческое некоммерческое товарищество "Текстильщик", участок 249. Пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь.

