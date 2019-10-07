06:57 (обновлено 07.10.2019 09:36)
Фото: vk.com/msk_today
Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, пожар произошел в одной из квартир в Волоколамском городском округе.
"Поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Волоколамский городской округ, деревня Чисмена, улица Лазурная, дом 6", – говорится в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что на место оперативно прибыла группа Волоколамского пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было оперативно ликвидировано. Для тушения очага оказались задействованы 12 человек и 3 единицы техники.
При этом, источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что жертвами пожара стали 5 человек. Отмечается, что четверо из них были детьми.
"В результате пожара в квартире на первом этаже дома на Лазурной улице погибли пять человек, из них четверо – дети", – рассказал источник.
Он добавил, что еще три человека пострадали от пожара. От госпитализации они отказались. Всего на момент пожара в доме находились 17 человек.
Кроме того, представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости о предварительной причине возгорания. Однако точная причина происшествия пока не установлена. Сейчас продолжают рассматриваются и другие версии случившегося.
Ранее частный дом загорелся в городском округе Мытищи. Открытое горение удалось ликвидировать. Некоторые СМИ сообщили, что в результате пожара погибли три человека.
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