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Происшествия

09:59

Уголовное дело возбуждено после гибели детей при пожаре в Подмосковье

происшествия пожар

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в Волоколамском городском округе, сообщила старший помощник главы СК России по области Ольга Врадий.

По данным следствия, в ночь на 7 октября в квартире, где находились шестеро детей и дедушка, вспыхнул пожар. Мужчина успел вывести троих детей на улицу, остальные выбраться не сумели. Затем огонь перекинулся на другие этажи.

Когда огонь потушили, на лестничной клетке обнаружили тело женщины и ребенка, проживавших на третьем этаже. По предварительным данным, они задохнулись, выбежав в подъезд. Всего жертвами пожара стали пять человек, включая четверых детей. Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". На месте происшествия работают сотрудники СК. Следователи проверят условия, в которых жили дети.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на улице Лазурной, доме 6, в деревне Чисмена. На место оперативно прибыла группа Волоколамского пожарно-спасательного гарнизона. Огонь оперативно ликвидировали. Всего на момент пожара в доме находились 17 человек.

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