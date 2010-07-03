Мужчина облил бензином и поджег прилавок магазина в Нижегородской области

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В городе Балахне Нижегородской области мужчина облил бензином и поджег прилавок в продуктовом магазине, расположенном на первом этаже жилого дома, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Как уточняется, пожарные эвакуировали 20 человек, в том числе пятерых детей.

"В результате пожара повреждена внутренняя отделка торгового зала на площади 70 квадратных метров", – говорится в сообщении пресс-службы.

В региональном управлении МВД агентству сообщили, что приметы злоумышленника были переданы полицейским. Вскоре сотрудники ДПС задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 1974 года рождения.

Задержанный не стал отрицать свою вину, однако причины содеянного он не назвал.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках. Во время переговоров правоохранители передали мужчине коньяк. После задержания его посадили в машину и увезли.

Инцидент произошел в микрорайоне Белая Дача. Пьяный мужчина вошел в магазин и выстрелил в потолок из неустановленного оружия.

