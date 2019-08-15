Мужчина устроил стрельбу в магазине в Котельниках

Фото: скриншот видео vk.com/kotelniki_info

В столичном районе Котельники неизвестный мужчина устроил стрельбу и забаррикадировался в магазине.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, огонь нападавший вел из охотничьего ружья. Кроме того, сообщается, что мужчина сильно пьян. Источник уточнил, что "причиной инцидента стала любовная драма".

В полиции RT подтвердили сообщения о стрельбе.

"На данный момент место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, ведутся переговоры с ним", – рассказали изданию в отделении полиции города.

Как позже сообщили Москве 24 в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в полицию поступило сообщение о том, что в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача, слышны хлопки, похожие на выстрелы.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили, что в магазин вошел мужчина и произвел один выстрел из неустановленного оружия в потолок. "Продавцы и посетители покинули место происшествия, пострадавших нет", – сообщили Москве 24 в подмосковном главке МВД.

По имеющимся сведениям, к инциденту привел конфликт на бытовой почве.

В июне мужчина облил себя бензином у здания министерства строительства и ЖКХ в центре Москвы. Он требовал, чтобы к нему прислали представителей властей.