Мужчина устроил стрельбу в магазине в Котельниках

16:57 (обновлено 15.08.2019 18:25)
16:57
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Фото: скриншот видео vk.com/kotelniki_info
В столичном районе Котельники неизвестный мужчина устроил стрельбу и забаррикадировался в магазине.
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, огонь нападавший вел из охотничьего ружья. Кроме того, сообщается, что мужчина сильно пьян. Источник уточнил, что "причиной инцидента стала любовная драма".
В полиции RT подтвердили сообщения о стрельбе.
"На данный момент место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, ведутся переговоры с ним", – рассказали изданию в отделении полиции города.
Как позже сообщили Москве 24 в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в полицию поступило сообщение о том, что в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача, слышны хлопки, похожие на выстрелы.
На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили, что в магазин вошел мужчина и произвел один выстрел из неустановленного оружия в потолок. "Продавцы и посетители покинули место происшествия, пострадавших нет", – сообщили Москве 24 в подмосковном главке МВД.
По имеющимся сведениям, к инциденту привел конфликт на бытовой почве.
В июне мужчина облил себя бензином у здания министерства строительства и ЖКХ в центре Москвы. Он требовал, чтобы к нему прислали представителей властей.
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