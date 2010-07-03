Неизвестный захватил заложницу в одном из финансовых учреждений в Одессе

Фото: МВС Украины

В Одессе неизвестный захватил заложницу в одном из финансовых учреждений. Правоохранители проводят переговоры со злоумышленником, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"В одном из финансовых учреждений в Суворовском районе города неизвестный взял в заложники сотрудницу", – говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Уточняется, что на месте происшествия находится руководство полиции области. Принимаются меры для освобождения заложницы.

В январе сообщалось, что вооруженный человек взял в заложницы двух женщин на предприятии компании экспресс-доставки UPS в американском штате Нью-Джерси. Одна из сотрудниц компании рассказала, что все началось с конфликта между работниками предприятия и посторонним человеком. Большую часть работников UPS эвакуировали, а предприятие окружили сотрудники полиции.

