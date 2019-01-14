Неизвестный захватил заложниц из службы доставки UPS в Нью-Джерси

Фото: ТАСС/Ron Sachs

Вооруженный человек взял в заложницы двух женщин на предприятии компании экспресс-доставки UPS в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на осведомленные источники.

Уточняется, что среди захваченных есть подруга мужчины, забаррикадировавшегося внутри предприятия по обработке грузов. Прибывшие на место полицейские слышали раздававшиеся в здании выстрелы.

Все ближайшие школы взяты под охрану. Их ученикам запретили выходить на улицу, внутрь никого не пускают.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Одна из сотрудниц компании рассказала, что все началось с конфликта между работниками предприятия и посторонним человеком. Большую часть работников UPS эвакуировали, а предприятие окружили вооруженные полицейские.