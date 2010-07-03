Угрожавший самосожжением мужчина задержан

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчина, угрожавший поджечь себя у здания министерства строительства и ЖКХ в центре столицы, сдался полиции.

Как сообщает Агентство "Москва", он требовал разрешить строительство дома на "своей земле", где вырос и хочет жить. Сделать это ему не дают. Чтобы обсудить вопросы, мужчину пустили в здание.

телеграм-канал Baza