Мужчина у здания Минстроя РФ угрожал самосожжением

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Мужчина облил себя бензином у здания министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в центре столицы, сообщает Агентство "Москва"

Неизвестный пришел к зданию на Садовой-Самотечной улице и заявил, что собирается сжечь себя.

Мужчина требовал, чтобы к нему прислали представителей властей. В итоге его отговорили от самосожжения и завели в здание. Проводятся переговоры.

По данным ряда СМИ, мужчина является обманутым дольщиком.

