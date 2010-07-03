В Котельниках задержали забаррикадировавшегося в магазине мужчину

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках, сообщает РИА Новости.

Во время переговоров правоохранители передали мужчине коньяк. После задержания его посадили в машину и увезли. Сейчас с места происшествия снимают оцепление.

Инцидент произошел в микрорайоне Белая Дача. Пьяный мужчина вошел в магазин и выстрелил в потолок из неустановленного оружия.

По имеющимся сведениям, к инциденту привел конфликт на бытовой почве.