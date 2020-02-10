Один человек погиб при пожаре в общежитии на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в общежитии на юго-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в доме 15 на улице Новаторов. В результате пожара один человек погиб и один пострадал. В настоящее время пожар на площади 15 квадратных метров ликвидирован.

В ночь на понедельник пожар возник в здании на юго-западе Москвы. Возгорание произошло в ангаре на Профсоюзной улице. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Ранее мебельный цех загорелся под Владимиром. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров.

