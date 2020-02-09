Мебельный цех загорелся под Владимиром

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Во Владимирской области огонь охватил здание мебельного цеха. Площадь пожара составила около 1,6 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные экстренные службы.

Инцидент случился в поселке городского типа Радужный на площадке №17.

Пожарным удалось локализовать возгорание. К тушению привлечено 35 человек и 12 единиц техники. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Ранее баня загорелась в городском округе Ступино. В результате пожара пострадал один человек. На борьбу с огнем были брошены силы 11 человек и 3 единиц техники.