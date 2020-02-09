Баня загорелась в городском округе Ступино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Баня оказалась охвачена огнем в городском округе Ступино. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на информацию пресс-службы регионального главка МЧС.

"В оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: городской округ Ступино, улица Колхозная, дом 113", – подтвердили в пресс-службе.

Там уточнили, что в результате пожара пострадал один человек. На данный момент возгорание было полностью ликвидировано.

Информации о площади пожара не поступало. В тушении задействовали 11 человек и 3 единицы техники.

Ранее пожар охватил здание склада в центре Петербурга. На борьбу с огнем были брошены силы 38 человек и 8 единиц техники.